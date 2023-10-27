ГБР проводит обыски на Киевской ТЭЦ

Столичные власти отмечают, что эти объекты критической инфраструктуры столицы находятся в управлении "Киевтеплоэнерго".

"Следователи пытаются зайти на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен в условиях военного положения", - говорится в заявлении.

Также работники Бюро осуществляют видеосъемку на энергетических объектах, "грубо нарушая нормы безопасности, ведь сейчас энергетическая инфраструктура является главной мишенью врага", добавили в горсовете.

Как подчеркивают представители КМДА, дело ГБР не касается непосредственно деятельности КП "Киевтеплоэнерго".

"К тому же, постановление на проведение обыска не включает адреса физического местонахождения энергетических объектов. Поэтому причина визита следователей на Киевские ТЭЦ непонятна", - заявляют столичные власти.

В ТЭЦ утверждают, что обыски "создают угрозу для нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла", и вмешательство в работу оперативного персонала "может привести к непредсказуемым последствиям".

"Киевские ТЭЦ - стратегически важные объекты критической инфраструктуры, от работы которых зависит не только жизнедеятельность столицы, но и функционирование всего энергетического комплекса Украины", - указывается в заявлении.