ДБР провело обшуки у скандального екс-військкома Одеси в Іспанії

"Працівники ДБР спільно з місцевою поліцією провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Одеси", - йдеться в повідомленні.

У ході розслідування, крім іншого, встановлено, що він придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія.

Зокрема, у грудні 2022 року він організував покупку на імʼя своєї матері будинку вартістю понад 4 млн євро, загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м. Також, у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. м.

Деталі справи

13 грудня 2023 року на підставі надісланого Державним бюро розслідувань запиту про міжнародну правову допомогу, Національною поліцією Королівства Іспанія, за участі працівників Головного слідчого управління ДБР, проведено обшуки у придбаній родичами військкома вілли та офісного приміщення.

"У ході обшуків вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини. На підставі зібраних доказів та запиту ДБР, компетентним органом Королівства Іспанія було накладено арешт на ці віллу та офісне приміщення", - додають у відомстві.

Що передувало?

Проти колишнього військкома Євгена Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало експосадовця у липні 2023 року, суд помістив його під варту. Того ж місяця підозрюваного було звільненого з військової служби.

Під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також будуть досліджені матеріали НАЗК, яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 млн грн.

За матеріалами розслідування ДБР суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки екс-начальника Одеського обласного ТЦК та СП та членів його сім’ї.

Серед раніше арештованого майна: