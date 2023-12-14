ГБР провело обыски у скандального экс-военкома Одессы в Испании

"Работники ГБР совместно с местной полицией провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Одессы", - говорится в сообщении.

В ходе расследования помимо прочего установлено, что он приобрел два объекта недвижимости в городе Марбелья провинции Малага Королевства Испания.

В частности, в декабре 2022 года он организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м. Также, в феврале 2023 года он приобрел вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.

Детали дела

13 декабря 2023 года на основании отправленного Государственным бюро расследований запроса о международной правовой помощи, Национальной полицией Королевства Испания, с участием работников Главного следственного управления ГБР, проведены обыски в приобретенной родственниками военкома вилле и офисном помещении.

"В ходе обысков изъяты документы, удостоверяющие право владения и распоряжения вышеуказанным имуществом членами его семьи. На основании собранных доказательств и запроса ГБР компетентным органом Королевства Испания был наложен арест на эти виллу и офисное помещение", - добавляют в ведомстве.

Что предшествовало?

Против бывшего военкома Евгения Борисова возбуждено уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения. ГБР задержало экс-чиновника в июле 2023 года, суд поместил его под стражу. В том же месяце подозреваемый был уволен с военной службы.

В ходе досудебного расследования Бюро собрало огромный собственный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ. Также будут исследованы материалы НАПК, которое также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн.

По материалам расследования ГБР суд арестовал имущество, деньги и банковские счета экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП и членов его семьи.

Среди ранее арестованного имущества:

земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области;

два дома в Одессе общей площадью более 420 кв. м;

домовладение в Одессе площадью 78,5 га;

две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе;

автомобиль Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 года;

автомобиль Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска;

автомобиль Audi A6, 1999 года выпуска и т.д.

Проверки военкоматов в Украине

В Украине инициировали масштабные проверки ТЦК и СП после того, как одесского военкома Евгения Борисова разоблачили на незаконном обогащении на общую сумму 188 млн гривен. Оказалось, что он владеет недвижимостью в Испании стоимостью 3 млн 700 тысяч евро.

В свою очередь, НАПК начало более 100 проверок, связанных с военкомами в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский назвал первые результаты проверок ТЦК и СП в Украине неутешительными. По данным на август 2023 года ГБР уточняло, что расследует 112 производств по должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

11 августа Совет нацбезопасности и обороны решил рекомендовать главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному уволить всех начальников областных территориальных центров комплектования и соцподдержки. 17 августа президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО об увольнении начальников ТЦК и СП.