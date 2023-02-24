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ДБР провело обыски у членов правления банка, владельцем которого является президент ЦСКА

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Пятница 24 февраля 2023 13:29
Автор: Сергей Пышкин

ДБР провело обыски у членов правления и наблюдательного совета банка, бенефициарным владельцем которого является россиянин, президент российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгений Гинер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДБР.

"Следственные действия проводились для проверки информации о правомерности получения и использования банком финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд грн. Некоторые из них учреждение получило после начала активной фазы боевых действий", - пишет пресс-служба.

Полученная сумма:

  • более 50% активов самого банка;
  • более 5,5 раз превышает размер уставного капитала учреждения.

Также ДБР проверяет информацию о причастности депутатов и чиновников России к совершению преступлений на территории Украины, в частности, через контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ДБР и Нацполиция недавно разоблачила преступную банду, которая обманула производителей сельхозпродукции на 92 млн гривен.

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