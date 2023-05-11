ДБР прийшло з обшуками до Київради

"У будівлі Київської міської ради Територіальне управління ДБР проводить обшук. Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва стосується приміщень та кабінетів виключно Київської міської військової адміністрації, а саме провадження стосується відрядження до КМВА солдатів, частина із яких паралельно є депутатами Київської міської ради", - пояснив секретар міськради Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що раніше усі документи, які є в ухвалі на обшук, вже надавалися слідчим безперешкодно. Інші дані, зокрема записи з відеокамер, для огляду ухвалою суду не передбачені.

Міська влада запевняє, що буде сприяти обшукам та слідчим діям.

У ДБР поки не давали офіційних коментарів стосовно слідчих дій у Київраді.

Нагадаємо, 4 травня мера Одеси Геннадія Труханова заарештували у справі Одеського "Краяну".

Пізніше стало відомо, що за нього внесли заставу у розмірі понад 13 млн гривень.

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