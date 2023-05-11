RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГБР пришло с обысками в Киевсовет

Фото: ГБР проводит обыски в Киевсовете (kmr.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Следователи Государственного бюро расследований 11 мая пришли с обысками в здание Киевского городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевсовет.

"В здании Киевского городского совета Территориальное управление ГБР проводит обыск. Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева касается помещений и кабинетов исключительно Киевской городской военной администрации, а именно производство касается командировки в КГВА солдат, часть из которых параллельно являются депутатами Киевского городского совета", - объяснил секретарь горсовета Владимир Бондаренко.

Он отметил, что ранее все документы, которые есть в постановлении на обыск, уже предоставлялись следователям беспрепятственно. Другие данные, в том числе записи с видеокамер, для осмотра постановлением суда не предусмотрены.

Городские власти уверяют, что будут оказывать содействие обыскам и следственным действиям.

В ГБР пока не давали официальных комментариев по поводу следственных действий в Киевсовете.

Напомним, 4 мая мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу Одесского "Краяна".

Позже стало известно, что за него внесли залог в размере более 13 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиевсоветГБР