ДБР повідомило підозру правоохоронцям із Запорізької області, які зривали стяги України

Слідчі ДБР повідомили про підозру у держзраді чотирьом експравоохоронцям, які на початку війни зривали українські прапори в Запорізькій області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДБР.

Як з'ясували слідчі, підозрювані у перші дні окупації селища Якимівка Мелітопольського району Росією фігуранти стали зривати прапори та герби України, замальовували державні символи.

"Зрадники збирали та надавали ворогу перелік місцевих правоохоронців, учасників АТО/ООС. Пізніше вони працевлаштувались до фейкового правоохоронного органу - "управління внутрішніх справ по Мелітополю та Мелітопольському району", - сказано у повідомленні.

Наразі підозрювані агітують населення до співпраці з окупантами, проводять обшуки та вилучають майно у місцевого населення.

Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила підозру всім російським сенаторам, які підтримали незаконну анексію окупованих регіонів України.

Також суд виніс вирок депутату з Криму, який підтримав окупацію півострова. Він отримав 12 років ув'язнення.

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