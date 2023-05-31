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ГБР сообщило подозрение правоохранителям из Запорожской области, которые срывали флаги Украины

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Украина, Среда 31 мая 2023 17:32
ГБР сообщило подозрение правоохранителям из Запорожской области, которые срывали флаги Украины Фото: ГБР сообщило подозрение правоохранителям из Запорожской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Следователи ГБР сообщили о подозрении в госизмене четырем эксправохранителям, которые в начале войны срывали украинские флаги в Запорожской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГБР.

Как выяснили следователи, подозреваемые в первые дни оккупации поселка Акимовка Мелитопольского района Россией фигуранты стали срывать флаги и гербы Украины, зарисовывали государственные символы.

"Предатели собирали и предоставляли врагу перечень местных правоохранителей, участников АТО/ООС. Позже они трудоустроились в фейковый правоохранительный орган - "управление внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району", - говорится в сообщении.

Подозреваемые агитируют население к сотрудничеству с оккупантами, проводят обыски и изымают имущество у местного населения.

ГБР сообщило подозрение правоохранителям из Запорожской области, которые срывали флаги Украины

Фото: скриншот

Напомним, ранее СБУ объявила подозрение всем российским сенаторам, поддержавшим незаконную аннексию оккупированных регионов Украины.

Также суд вынес приговор депутату из Крыма, поддержавшему оккупацию полуострова. Он получил 12 лет заключения.

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