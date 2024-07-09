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ДБР повідомило про підозру олігарху та екс-співвласнику "Приватбанку" Боголюбову

Фото: Геннадій Боголюбов (скріншот із відео)
Автор: Наталія Гурковська

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру Геннадію Боголюбову з незаконний перетин кордону за чужим паспортом. Також затримано прикордонника, який сприяв йому у цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону", - йдеться у повідомленні.

Крім того, начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби "Ягодин" затримано.

За даними слідства, олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня потягом "Київ - Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав.

"Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав", - додали у відомстві.

При цьому з'ясувалось, що затриманий правоохоронець передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич. Водночас польським прикордонникам олігарх пред’явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Олігарху та правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). А Геннадію Боголюбову повідомлено про підозру ще й у незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова.

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