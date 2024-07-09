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ГБР сообщило о подозрении олигарху и экс-совладельцу "Приватбанка" Боголюбову

Фото: Геннадий Боголюбов (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении Геннадию Боголюбову с незаконным пересечением границы по чужому паспорту. Также задержан пограничник, способствовавший ему в этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, способствовавшему ему в незаконном пересечении границы", - говорится в сообщении.

Кроме того, начальник одной из групп инспекторов пограничного контроля отделения инспекторов пограничной службы "Ягодин" задержан.

По данным следствия, олигарх в сопровождении своего близкого родственника выехал 24 июня поездом "Киев - Хелм", хотя в соответствии с базами данных Украины граница не пересекал.

"Геннадий Боголюбов уехал из страны по недействительному паспорту гражданина Украины, физически находящегося в Украине и страну не покидавшего", - добавили в ведомстве.

При этом выяснилось, что задержанный правоохранитель передал подчиненной документы пассажиров и заверил, что уже лично проверил купе, где находились Боголюбов и его родственник. В то же время, польским пограничникам олигарх предъявил уже свой личный паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Олигарх и правоохранитель получили подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины). А Геннадию Боголюбову сообщено о подозрении еще и в незаконном завладении паспортом (ч. 3 ст. 357 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.

Вчера, 8 июля, СМИ сообщили, что олигарх и бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины. Для этого он использовал поддельные документы.

Напомним, в декабре 2017 года Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова.

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