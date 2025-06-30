ДБР повідомило про підозру бійцям, які відмовились виконати бойовий наказ: що їм загрожує

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Деталі справи

Встановлено, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої у Київській області, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій. На відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо і відверто проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству", - пише ДБР.

Фото: ДБР повідомило про підозру бійцям, які відмовились виконати бойовий наказ (dbr.gov.ua)

Як відзначає ДБР, обов'язок захисту країни закріплений у ст. 65 Конституції України. Ті, хто ухиляється від виконання цього обов'язку - нестиме відповідальність незалежно від посади чи військового звання.

Що загрожує

Усім чотирьом бійцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 Кримінального кодексу України - непокора, вчинена в умовах воєнного стану та взято під варту. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.