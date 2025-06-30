ГБР сообщило о подозрении бойцам, которые отказались выполнить боевой приказ: что им грозит
Сообщено о подозрении четырем военнослужащим, которые в условиях военного положения отказались выполнить боевой приказ командиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
Детали дела
Установлено, что в разное время военнослужащие одной из частей, дислоцированной в Киевской области, несмотря на пригодность к службе, отказались отправиться в район проведения боевых действий. В отличие от своих собратьев, которые выполнили приказ, эти солдаты сознательно и откровенно проигнорировали распоряжение, действуя вопреки действующему законодательству", - пишет ГБР.
Фото: ГБР сообщило о подозрении бойцам, которые отказались выполнить боевой приказ (dbr.gov.ua)
Как отмечает ГБР, обязанность защиты страны закреплена в ст. 65 Конституции Украины. Те, кто уклоняется от выполнения этой обязанности - будет нести ответственность независимо от должности или воинского звания.
Что грозит
Всем четырем бойцам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 402 Уголовного кодекса Украины - неповиновение, совершенное в условиях военного положения и взято под стражу. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Донецкой области недавно разоблачили командира батальона на масштабной махинации с боевыми выплатами.
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