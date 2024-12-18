ДБР підтвердило затримання керівника КРАІЛ та розкрило подробиці справи

Зокрема мова йде про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни. За даними джерел РБК-Україна - це Pin-Up.

Правоохоронці встановили, що очолювана фігурантом установа видала та за вказівками якого навмисно не позбавляла ліцензії з організації азартних ігор в Інтернеті комерційну структуру, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору.

"Рішення не приймалось незважаючи навіть на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян", - зазначили в ДБР.

Так, під час розслідування ДБР серед іншого було встановлено, що людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО" Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

Фото: очільника КРАІЛ Івана Рудого затримали правоохоронці (t.me/DBRgovua)

Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам зазначеного онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Їм повідомлено про підозри за статтею пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

Також ДБР повідомило, що вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів в дохід України.

Правоохоронці нагадують, що суд вже задовольнив клопотання про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками Росії.

Серед іншого в Бюро повідомили, що під час обшуків у керівника КРАІЛ було знайдено та вилучено наркотичний засіб - кокаїн у великих розмірах.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення голові КРАІЛ про підозру у пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотичних засобів у великому розмірі без мети збуту (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України), а також обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.