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ГБР подтвердило задержание эксначальника таможенного поста "Черноморск-порт"

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Четверг 09 февраля 2023 17:42
ГБР подтвердило задержание эксначальника таможенного поста "Черноморск-порт" Фото: ГБР подтвердило задержание эксначальника таможенного поста "Черноморск-порт" (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Государственное бюро расследований задержало одного из руководителей таможенного поста "Черноморск-порт" на вымогательстве взятки за экспорт зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"Работники ГБР задержали бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт" Одесской таможни Государственной таможенной службы Украины. Он был разоблачен на взяточничестве", - говорится в сообщении.

Отмечено, что таможенник, занимающий должность начальника отдела оформления этого же таможенного поста, требовал 4 тысячи 100 долларов за беспрепятственное перемещение через границу грузовиков с зерновыми культурами и получение на них необходимых экспортных сертификатов EUR1.

В данный момент продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются другие факты получения взяток и других причастных к взяточничеству на таможне. У фигуранта и лиц, причастных к этому преступлению, были проведены обыски. Среди прочего было обнаружено почти 100 тысяч долларов наличными.

Планируется сообщение о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

В отношении задержанного бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт" в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Государственное бюро расследования задержало бывшего начальника таможенного поста в Одесской области.

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Государственная таможенная служба ГБР Одесса
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