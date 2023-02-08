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ДБР взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт", - Арахамія

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Україна, Середа 08 лютого 2023 20:37
ДБР взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт", - Арахамія Фото: ДБР взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 8 лютого, Державне бюро розслідування взяло колишнього начальника митного поста в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

"Наш Антикорупційний рейд пішов тилами митниці. Кілька годин тому ДБР за процесуального керівництва Офісу генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт", - заявив Арахамія.

Він пояснив, що колишнього начальника митного поста затримали за вимагання та отримання неправомірної вигоди за безперешкодний експорт зерна й видачу сертифікатів.

"І це в той час, як наш президент, керівництво Офісу глави держави, уряд і дипломати працюють над тим, щоб збудувати "зерновий коридор". Наші військові його охороняють, бізнес бореться за кожен долар експортного виторгу, і тут з’являється якийсь чоловік, який думає, що може організувати собі на цьому схему", - наголосив очільник фракції.

Нагадаємо, Кабмін звільнив керівництво Державної митної служби.

РБК-Україна також повідомляло, що днями правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми на митницях у Чернівецькій та Одеській областях. До махінацій були причетні керівники митних постів.

Детальні про масові обшуки та їх фігурантів читайте у матеріалі РБК-Україна.

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