ДБР підтвердило втечу Дмитрука з України і готує підозри "помічникам"

ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом Артемом Дмитруком. Правоохоронці розслідують, як нардепу вдалось виїхати з країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом, якому сьогодні було повідомлено про підозру у нападах на громадян.
Наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.
В ДБР повідомили, що наразі тривають невідкладні слідчі дії щодо зʼясування, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.
"Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону", - додали в бюро.
Нагадаємо, Дмитруку сьогодні, 25 серпня, оголосили підозру. Нардепу, серед іншого, інкримінують напад на правоохоронця.
Зауважимо, що раніше сьогодні низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Дмитрука нібито бачили в Молдові.
Варто зазначити, що днями Дмитрук сам заявляв, що йому готують підозру. ТОді народний депутат назвав це політичним переслідуванням і пов'язав це з тим, що він нібито виступає проти заборони російської церкви в Україні.
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