ГБР подтвердило бегство Дмитрука из Украины и готовит подозрения "помощникам"

Сотрудники ГБР под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом, которому сегодня было доложено о подозрении в нападениях на граждан.

В настоящее время в Одессе уже работает следственно-оперативная группа ГБР, в которую вовлечены также работники Центрального аппарата Бюро.

В ГБР сообщили, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал.

"Уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы", - добавили в бюро.