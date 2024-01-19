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ДБР передало українським військовим майно білоруської компанії на понад 61 млн доларів

Фото: ДБР передало ЗСУ майно білоруської компанії на понад 61 млн доларів (dbr.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України вилучене майно білоруської компанії на суму понад 61 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Як повідомляється, працівники ДБР виявили під час досудового розслідування на території морського порту 26 тисяч тонн металевої продукції.

Зокрема, у зоні митного контролю Одеської митниці виявили арматуру, труби та сталеві заготівлі, власником яких є компанія з Білорусі.

 

Фото: майно білоруської компанії на понад 61 млн доларів (dbr.gov.ua)

"Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не "загубила" його супереч вимогам Закону "Про вилучення майна у період воєнного стану", - зазначили у ДБР.

Наразі майно вилучено та передано на потреби військовослужбовців Збройних сил України 412 вагонів з металевою продукцією. Орієнтовна вартість становить понад 61 млн доларів.

"Активна робота Бюро продовжується - майно окупанта буде служити для його знищення", - наголосили у ДБР.

Нагадаємо, раніше правоохоронці передали майже 140 тисяч набоїв Збройним силам України, які були вилучені у межах досудового розслідування.

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Збройні сили УкраїниБілорусьДБР