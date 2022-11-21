Майже 140 тисяч набоїв правоохоронці передали ЗСУ: подробиці

Правоохоронці передали майже 140 тисяч набоїв Збройним силам України, які були вилучені у межах досудового розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

"За матеріалами розслідування ДБР суд дозволив вилучити боєприпаси та передати їх Збройним силам України", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що у квітні 2022 року підприємці звернулись до однієї зі столичних військових частин із пропозицією привезти для них безплатно бронепластини та захисні шоломи. Вони обіцяли закупити їх власним коштом за кордоном та передати військовим, як гуманітарну допомогу. Для цього комерсанти попросили надати підприємству сертифікат на ввезення відповідного товару, що дозволяло уникнути проходження митних формальностей та сплати митних платежів до державного бюджету.

З Польщі до України вдалося завезти 1,5 тис. бронепластин та 300 захисних шоломів, проте безоплатно передати товар військовим підприємці відмовились. Бронепластини та шоломи були виставлені на продаж через мережу власних магазинів.