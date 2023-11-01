ua en ru
Ср, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ГБР опубликовало запись объяснений Дубинского родственнику, как выехать нелегально за границу

Среда 01 ноября 2023 15:20
UA EN RU
ГБР опубликовало запись объяснений Дубинского родственнику, как выехать нелегально за границу Фото: Александр Дубинский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Народный депутат Александр Дубинский инструктировал своего военнообязанного родственника, как поэтому незаконно уехать за границу.

Как сообщает РБК-Украина, запись была опубликована Государственным бюро расследований.

На опубликованном видео можно узнать, как нардеп инструктирует родственника и объясняет ему, что делать для нелегального выезда за границу. По словам нардепа, необходимо связаться с еще одним посредником, который должен помочь в пересечении границы.

Напомним, сегодня правоохранители проводят обыски у подельников нардепа Александра Дубинского. Сам нардеп подозревается в организации схемы незаконно выезда военнообязанного за границу.

По данным ГБР, для организации выезда за границу Дубинский использовал подконтрольную ему общественную организацию "Медиаоборона".

Дело Дубинского

Напомним, что 3 августа СБУ и ГБР проводили обыски у нардепа Александра Дубинского. Правоохранители отмечали, что они проверяют обстоятельства и законность выезда нардепа за границу на период военного положения.

Позже народному депутату сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранный медучреждение.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Дубинскому в виде личного обязательства сроком на 2 месяца. Обязав его носить электронный браслет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР коррупция
NEWS
На левобережье Херсонской области есть три плацдарма для ВСУ: эксперт назвал их
На левобережье Херсонской области есть три плацдарма для ВСУ: эксперт назвал их
DAILY
Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области