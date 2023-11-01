ГБР опубликовало запись объяснений Дубинского родственнику, как выехать нелегально за границу

Народный депутат Александр Дубинский инструктировал своего военнообязанного родственника, как поэтому незаконно уехать за границу.

На опубликованном видео можно узнать, как нардеп инструктирует родственника и объясняет ему, что делать для нелегального выезда за границу. По словам нардепа, необходимо связаться с еще одним посредником, который должен помочь в пересечении границы.

Напомним, сегодня правоохранители проводят обыски у подельников нардепа Александра Дубинского. Сам нардеп подозревается в организации схемы незаконно выезда военнообязанного за границу.

По данным ГБР, для организации выезда за границу Дубинский использовал подконтрольную ему общественную организацию "Медиаоборона".

Дело Дубинского

Напомним, что 3 августа СБУ и ГБР проводили обыски у нардепа Александра Дубинского. Правоохранители отмечали, что они проверяют обстоятельства и законность выезда нардепа за границу на период военного положения.

Позже народному депутату сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранный медучреждение.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Дубинскому в виде личного обязательства сроком на 2 месяца. Обязав его носить электронный браслет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.