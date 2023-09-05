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ДБР оголосило у розшук екс-нардепа від ОПЗЖ Рабіновича

Фото: Вадим Рабінович (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Державне бюро розслідувань оголосило в розшук колишнього народного депутата від фракції ОПЗЖ Вадими Рабіновича. Його підозрюють у держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Як вказано у базі МВС, Рабінович є "особою, яка переховується від органів досудового розслідування". Датою його зникнення вказано 26 липня 2023 року. Однак де саме він зник - не відомо.

Нагадаємо, 1 серпня, Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань і обрав Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, Рабінович переховувався за кордоном. Тому повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю. 

Що цьому передувало? 

Вадиму Рабіновичу, внаслідок розповсюдження антиукраїнської пропаганди серед населення й політичного керівництва країн ЄС, оголосили про підозру в державній зраді. Колишньому народному депутату загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Як відзначила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, Рабіновича також оголосять у розшук

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