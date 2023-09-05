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ГБР объявило в розыск экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича

Фото: Вадим Рабинович (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего народного депутата от фракции ОПЗЖ Вадимы Рабиновича. Его подозревают в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Как указано в базе МВД, Рабинович является "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования". Датой его исчезновения указано 26 июля 2023 года. Однако где именно он исчез – неизвестно.

Напомним, 1 августа, Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, Рабинович скрывался за границей. Поэтому сообщение о подозрении осуществлено путем отправки соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль.

Что этому предшествовало?

Вадиму Рабиновичу в результате распространения антиукраинской пропаганды среди населения и политического руководства стран ЕС объявили о подозрении в государственной измене. Бывшему народному депутату грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как отметила советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, Рабиновича также объявят в розыск.

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