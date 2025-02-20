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ДБР ініціює націоналізацію активів Полтавського ГЗК Жеваго

Фото: Костянитин Жеваго, бізнесмен (скриншот)
Автор: Сергій Пишкін

Державне бюро розслідувань (ДБР) готує звернення до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з позовом щодо націоналізації активів й корпоративних прав "Полтавського гірничо-збагачувального комбінату".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Як пише ДБР, пропонується націоналізація 541 об’єкта нерухомого майна, які перебувають у власності підприємства, а також 172 земельних ділянок, які перебувають в достроковій оренді комбінату на 49 років.

Зокрема під націоналізацію потраплять 2,382 тисячі залізних вагонів й 53,3 тисячі погонних метрів під'їзних колій.  

Також суду пропонується розглянути націоналізацію корпоративних прав у розмірі 49,5% статутного капіталу "Полтавської ГЗК". 

Як нагадує ДБР, 20 вересня 2024-го, слідчі направили до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт щодо семи посадовців, а також службових осіб комбінату. Згідно з даними слідства, менеджмент підприємства, яке належить олігарху Костянтину Жеваго, привласнив 370 млн гривень. 

Окремо додамо, що у лютому Україна запровадила санкції проти олігархів через загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету країни. Серед тих, хто потрапив під санкції був й Жеваго.

У липні ВАКС заочно арештував Жеваго через справу проти колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.

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ДБРКонстантин Жеваго