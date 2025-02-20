ДБР ініціює націоналізацію активів Полтавського ГЗК Жеваго

Як пише ДБР, пропонується націоналізація 541 об’єкта нерухомого майна, які перебувають у власності підприємства, а також 172 земельних ділянок, які перебувають в достроковій оренді комбінату на 49 років.

Зокрема під націоналізацію потраплять 2,382 тисячі залізних вагонів й 53,3 тисячі погонних метрів під'їзних колій.

Також суду пропонується розглянути націоналізацію корпоративних прав у розмірі 49,5% статутного капіталу "Полтавської ГЗК".

Як нагадує ДБР, 20 вересня 2024-го, слідчі направили до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт щодо семи посадовців, а також службових осіб комбінату. Згідно з даними слідства, менеджмент підприємства, яке належить олігарху Костянтину Жеваго, привласнив 370 млн гривень.