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ГБР инициирует национализацию активов Полтавского ГОКа Жеваго

Фото: Костянитин Жеваго, бизнесмен (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин

Государственное бюро расследований (ГБР) готовит обращение в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с иском о национализации активов и корпоративных прав "Полтавского горно-обогатительного комбината".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Как пишет ГБР, предлагается национализация 541 объекта недвижимого имущества, находящихся в собственности предприятия, а также 172 земельных участков, находящихся в досрочной аренде комбината на 49 лет.

В частности под национализацию попадут 2,382 тысячи железных вагонов и 53,3 тысячи погонных метров подъездных путей.

Также суду предлагается рассмотреть национализацию корпоративных прав в размере 49,5% уставного капитала "Полтавского ГОКа".

Как напоминает ГБР, 20 сентября 2024-го, следователи направили в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении семи должностных лиц, а также служебных лиц комбината. Согласно данным следствия, менеджмент предприятия, которое принадлежит олигарху Константину Жеваго, присвоил 370 млн гривен.

Отдельно добавим, что в феврале Украина ввела санкции против олигархов из-за угрозы государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета страны. Среди тех, кто попал под санкции был и Жеваго.

В июле ВАКС заочно арестовал Жеваго из-за дела против бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева.

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ГБРКонстантин Жеваго