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ДБР дозволили заочно розслідувати справу щодо заступника голови Держдуми РФ

Україна, П'ятниця 29 грудня 2023 15:21
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ДБР дозволили заочно розслідувати справу щодо заступника голови Держдуми РФ Архівне фото: Олександр Бабаков (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Печерський районний суд міста Києва дозволив правоохоронцям проводити спеціальне досудове розслідування щодо заступника голови Державної думи РФ Олександра Бабакова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі справи

Раніше ДБР повідомило про підозру Олександру Бабакову за виправдання і визнання правомірною збройну агресію РФ проти України і тимчасову окупацію частини територій України в програмах російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Також він голосував у Держдумі за низку "федеральних законів" про включення Запорізької та Херсонської областей, разом зі Снігурівським та Олександрівським районами Миколаївської області, до складу РФ.

Йому загрожує довічне позбавлення волі

Результатом умисних дій російського депутата є численні людські жертви серед українських військовослужбовців і мирного населення, пошкодження та знищення об'єктів цивільної, критичної та військової інфраструктури в Україні.

Підозру повідомлено за фактом:

  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • Виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще одна справа щодо Бабакова

У листопаді минулого співробітники ДБР та СБУ повідомили про підозру заступнику голови Державної думи РФ Олександру Бабакову, який володіє українською енергетичною компанією VS Energy.

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