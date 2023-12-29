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ГБР разрешили заочно расследовать дело в отношении заместителя председателя Госдумы РФ

Украина, Пятница 29 декабря 2023 15:21
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ГБР разрешили заочно расследовать дело в отношении заместителя председателя Госдумы РФ Архивное фото: Александр Бабаков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Печерский районный суд города Киева разрешил правоохранителям проводить специальное досудебное расследование в отношении заместителя председателя Государственной думы РФ Александра Бабакова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали дела

Ранее ГБР сообщило о подозрении Александру Бабакову за оправдание и признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины и временную оккупацию части территорий Украины в программах российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Также он голосовал в Госдуме за ряд "федеральных законов" о включении Запорожской и Херсонской областей, вместе со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области, в состав РФ.

Ему грозит пожизненное лишение свободы

Результатом умышленных действий российского депутата являются многочисленные человеческие жертвы среди украинских военнослужащих и мирного населения, повреждение и уничтожение объектов гражданской, критической и военной инфраструктуры в Украине.

Подозрение сообщено по факту:

  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

Санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще одно дело в отношении Бабакова

В ноябре прошлого сотрудники ГБР и СБУ сообщили о подозрении заместителю председателя Государственной думы РФ Александру Бабакову, владеющему украинской энергетической компанией VS Energy.

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