ГБР разрешили заочно расследовать дело в отношении заместителя председателя Госдумы РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Детали дела

Ранее ГБР сообщило о подозрении Александру Бабакову за оправдание и признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины и временную оккупацию части территорий Украины в программах российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Также он голосовал в Госдуме за ряд "федеральных законов" о включении Запорожской и Херсонской областей, вместе со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области, в состав РФ.

Ему грозит пожизненное лишение свободы

Результатом умышленных действий российского депутата являются многочисленные человеческие жертвы среди украинских военнослужащих и мирного населения, повреждение и уничтожение объектов гражданской, критической и военной инфраструктуры в Украине.

Подозрение сообщено по факту:

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

Санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще одно дело в отношении Бабакова

В ноябре прошлого сотрудники ГБР и СБУ сообщили о подозрении заместителю председателя Государственной думы РФ Александру Бабакову, владеющему украинской энергетической компанией VS Energy.