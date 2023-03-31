Дайте їм повернутися в Україну. Прокурор МКС звернувся до Росії через викрадених дітей

"Я чітко закликаю РФ повернути дітей… дайте їм (можливість - ред.) повернутися в Україну якнайшвидше. Прямо в Україну або через треті сторони, але дайте дітям повернутися додому… Правам дитини має приділятися першочергова увага", - наголосив Хан.

Крім цього він вкотре закликав Росію надавати інформацію, що стосується роботи його Офісу.

Хан додав, що видача ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової не викликала у нього почуття радості, адже це стосувалося очільника країни, що є постійним членом Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, нещодавно Суд Гааги видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої при президентові Росії з прав дитини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.