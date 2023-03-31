RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дайте им возвратиться в Украину. Прокурор МУС обратился в Россию из-за похищенных детей

Фото: прокурор МУС обратился в Россию из-за похищенных детей (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 марта, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал Россию вернуть похищенных детей в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Я четко призываю РФ вернуть детей… дайте им (возможность – ред.) вернуться в Украину как можно быстрее. Прямо в Украину или через третьи стороны, но дайте детям вернуться домой… Правам ребенка должно уделяться первостепенное внимание", - подчеркнул Хан.

Кроме того, он в очередной раз призвал Россию предоставлять информацию, касающуюся работы его Офиса.

Хан добавил, что выдача ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой не вызвала у него чувство радости, ведь это касалось руководителя страны, являющегося постоянным членом Совбеза ООН.

Напомним, недавно Суд Гааги выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерациядітиВойна России против Украины