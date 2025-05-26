Не дайте себе ошукати: як дізнатися реальний пробіг автомобіля при покупці

Для оцінки стану вживаного авто його пробіг має принципове значення – але тільки за умови, що показники одометра ніхто не змотував.
Про те, як зрозуміти, що машина проїхала більше, ніж заявляє продавець, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Знаючи ресурс агрегатів певної моделі і реальну цифру її пробігу на момент продажу, можна більш-менш точно визначити, скільки автомобіль прослужить новому власнику.
За законами розвинених європейських країн змотування пробігу на авто вважається злочином. В Україні до цього питання ставляться простіше, тим більше що успіху цього діяння сприяють особливості багатьох сучасних моделей.
Теперішні автомобілі, по-перше, мають якісні матеріали оздоблення салону, які приховують тривале користування, навіть при значному пробігу. По-друге, умови експлуатації в розвинених країнах настільки легкі, що навіть після 300 – 400 тисяч кілометрів машини можуть виглядати майже як нові. Це дає шахраям можливість продавати зношені авто за завищеною ціною, вводячи покупців в оману.
Є кілька способів визначити реальну кількість пройдених кілометрів, хоча жоден з них не гарантує абсолютну точність:
Не всі ці джерела доступні для пересічних громадян. Крім того, навіть якщо немає розбіжностей між стороннім джерелом і одометром, це не завжди означає, що пробіг достовірний. Іноді факт його корекції просто залишається непоміченим (про ідеться нижче).
Більшість автомобілів у першого власника в Європі за рік долають від 30 до 60 тисяч кілометрів. Виходячи з цього, можна приблизно підрахувати загальний пробіг, просто помноживши цю цифру на вік авто. Звичайно, існують винятки – ретроавтомобілі, спорткари, кабріолети та інші специфічні моделі, які експлуатуються не систематично.
Таким чином, якщо на одометрі зазначено 180 – 220 тисяч кілометрів (чомусь цю цифру найбільше люблять люди, які змотують пробіг), машині має бути не більше 3-4 років. Якщо вік більше, логічно припустити, що в показання одометра було втручання.
Багато перекупників знають, що змінити показники одометра – справа технічно нескладна, яка потребує фінансового вкладення порядку 300 доларів. Головне завдання – зробити це так, щоб викрити маніпуляцію було важче. Для цього використовують кілька хитрощів:
Як можна зрозуміти, у нечесних ділків існує достатньо методів для маніпуляцій з пробігом і обману покупців. Тому перед купівлею авто з рук варто ретельно перевіряти всі доступні джерела інформації щодо пробігу, щоб уникнути неприємних сюрпризів – або щоб суттєво збити ціну. Помітити махінацію перед покупкою також допоможе комплексна перевірка технічного стану авто.
При підготовці статті були використані матеріали Autoria та "Autobild Україна".
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