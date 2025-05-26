Не дайте себя обмануть: как узнать реальный пробег автомобиля при покупке

Для оценки состояния подержанного авто его пробег имеет принципиальное значение - но только при условии, что показатели одометра никто не сматывал.
О том, как понять, что машина проехала больше, чем заявляет продавец, читайте в материале РБК-Украина.
Зная ресурс агрегатов определенной модели и реальную цифру ее пробега на момент продажи, можно более-менее точно определить, сколько автомобиль прослужит новому владельцу.
По законам развитых европейских стран сматывание пробега на авто считается преступлением. В Украине к этому вопросу относятся проще, тем более что успеху этого деяния способствуют особенности многих современных моделей.
Нынешние автомобили, во-первых, имеют качественные материалы отделки салона, которые скрывают длительное пользование, даже при значительном пробеге. Во-вторых, условия эксплуатации в развитых странах настолько легкие, что даже после 300 - 400 тысяч километров машины могут выглядеть почти как новые. Это дает мошенникам возможность продавать изношенные авто по завышенной цене, вводя покупателей в заблуждение.
Есть несколько способов определить реальное количество пройденных километров, хотя ни один из них не гарантирует абсолютную точность:
Не все эти источники доступны для рядовых граждан. Кроме того, даже если нет расхождений между сторонним источником и одометром, это не всегда означает, что пробег достоверен. Иногда факт его коррекции просто остается незамеченным (об этом речь пойдет ниже).
Большинство автомобилей у первого владельца в Европе за год преодолевают от 30 до 60 тысяч километров. Исходя из этого, можно примерно подсчитать общий пробег, просто умножив эту цифру на возраст авто. Конечно, существуют исключения - ретроавтомобили, спорткары, кабриолеты и другие специфические модели, которые эксплуатируются не систематически.
Таким образом, если на одометре указано 180 - 220 тысяч километров (почему-то эту цифру больше всего любят люди, которые сматывают пробег), машине должно быть не более 3-4 лет. Если возраст больше, логично предположить, что в показания одометра было вмешательство.
Многие перекупщики знают, что изменить показатели одометра - дело технически несложное, требующее финансового вложения порядка 300 долларов. Главная задача - сделать это так, чтобы разоблачить манипуляцию было труднее. Для этого используют несколько хитростей:
Как можно понять, у нечестных дельцов существует достаточно методов для манипуляций с пробегом и обмана покупателей. Поэтому перед покупкой авто с рук стоит тщательно проверять все доступные источники информации о пробеге, чтобы избежать неприятных сюрпризов - или чтобы существенно сбить цену. Заметить махинацию перед покупкой также поможет комплексная проверка технического состояния авто.
При подготовке статьи были использованы материалыAutoria и "Autobild Украина".
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