Не дайте себя обмануть: как узнать реальный пробег автомобиля при покупке

Для оценки состояния подержанного авто его пробег имеет принципиальное значение - но только при условии, что показатели одометра никто не сматывал.

О том, как понять, что машина проехала больше, чем заявляет продавец, читайте в материале РБК-Украина .

Зная ресурс агрегатов определенной модели и реальную цифру ее пробега на момент продажи, можно более-менее точно определить, сколько автомобиль прослужит новому владельцу.

Почему мошенники сматывают пробег

По законам развитых европейских стран сматывание пробега на авто считается преступлением. В Украине к этому вопросу относятся проще, тем более что успеху этого деяния способствуют особенности многих современных моделей.

Нынешние автомобили, во-первых, имеют качественные материалы отделки салона, которые скрывают длительное пользование, даже при значительном пробеге. Во-вторых, условия эксплуатации в развитых странах настолько легкие, что даже после 300 - 400 тысяч километров машины могут выглядеть почти как новые. Это дает мошенникам возможность продавать изношенные авто по завышенной цене, вводя покупателей в заблуждение.

Где искать данные о реальном пробеге авто

Есть несколько способов определить реальное количество пройденных километров, хотя ни один из них не гарантирует абсолютную точность:

Основной электронный блок управления автомобиля . В памяти ЭБУ обычно хранится информация о пробеге машины и об определенных событиях в системах с привязкой к пробегу.

. В памяти ЭБУ обычно хранится информация о пробеге машины и об определенных событиях в системах с привязкой к пробегу. Данные электронных блоков управления отдельных систем. В частности, свои ЭБУ с памятью обычно имеют двигатель, коробка передач и климат-контроль. Часто эти данные привязаны к техническому обслуживанию или ремонту. Однако опытные специалисты по электронике могут менять записи и в этих блоках, что затрудняет проверку.

В частности, свои ЭБУ с памятью обычно имеют двигатель, коробка передач и климат-контроль. Часто эти данные привязаны к техническому обслуживанию или ремонту. Однако опытные специалисты по электронике могут менять записи и в этих блоках, что затрудняет проверку. Базы официальных дилеров . СТО "официалов" фиксируют пробег авто при каждом обращении на обслуживание.

. СТО "официалов" фиксируют пробег авто при каждом обращении на обслуживание. Базы страховых компаний : Если автомобиль попадал в страховые случаи, его пробег мог быть записан в документах страховой компании.

: Если автомобиль попадал в страховые случаи, его пробег мог быть записан в документах страховой компании. Данные пограничных служб. В европейских странах пробег может быть зафиксирован при пересечении границы.

В европейских странах пробег может быть зафиксирован при пересечении границы. Реестры транспортных средств : Если авто регистрировалось в других странах, там могут оставаться сведения о его пробеге.

: Если авто регистрировалось в других странах, там могут оставаться сведения о его пробеге. Архивы сайтов с объявлениями: Например, украинский портал Auto.Ria хранит историю пробега автомобилей, продававшихся через платформу.

Не все эти источники доступны для рядовых граждан. Кроме того, даже если нет расхождений между сторонним источником и одометром, это не всегда означает, что пробег достоверен. Иногда факт его коррекции просто остается незамеченным (об этом речь пойдет ниже).

Как обсчитать настоящий пробег машины

Большинство автомобилей у первого владельца в Европе за год преодолевают от 30 до 60 тысяч километров. Исходя из этого, можно примерно подсчитать общий пробег, просто умножив эту цифру на возраст авто. Конечно, существуют исключения - ретроавтомобили, спорткары, кабриолеты и другие специфические модели, которые эксплуатируются не систематически.

Таким образом, если на одометре указано 180 - 220 тысяч километров (почему-то эту цифру больше всего любят люди, которые сматывают пробег), машине должно быть не более 3-4 лет. Если возраст больше, логично предположить, что в показания одометра было вмешательство.

Каким образом мошенники обманывают проверки

Многие перекупщики знают, что изменить показатели одометра - дело технически несложное, требующее финансового вложения порядка 300 долларов. Главная задача - сделать это так, чтобы разоблачить манипуляцию было труднее. Для этого используют несколько хитростей:

Корректировка пробега согласно открытым реестрам

Продавец или перекупщик проверяет последние официальные записи о пробеге в открытых базах и меняет показатели одометра, добавляя несколько тысяч километров для правдоподобности.

Продавец или перекупщик проверяет последние официальные записи о пробеге в открытых базах и меняет показатели одометра, добавляя несколько тысяч километров для правдоподобности. Документальное " подтверждение " нового пробега. После уменьшения показателей одометра нечестный продавец/перекупщик обращается к официальному дилеру для проведения того или иного значительного ремонта. Это дает ему два козыря перед покупателями: подтвержденный качественный ремонт и небольшой пробег, зафиксированный дилером. Правда, такую схему удается реализовать не во всех сервисных центрах.

" " После уменьшения показателей одометра нечестный продавец/перекупщик обращается к официальному дилеру для проведения того или иного значительного ремонта. Это дает ему два козыря перед покупателями: подтвержденный качественный ремонт и небольшой пробег, зафиксированный дилером. Правда, такую схему удается реализовать не во всех сервисных центрах. Выбор авто с хорошим видом, но большим пробегом. Маклеры ищут для перепродажи машины с большим пробегом, но визуально хорошо сохранившиеся. Например, корпоративные лизинговые автомобили, которые использовались на идеальных европейских дорогах при минимальном контакте с пассажирами. Сохраненный салон и хорошее лакокрасочное покрытие создают впечатление, что авто имеет незначительный пробег, что снижает желание покупателей проверять его реальную историю.

Вкратце

Как можно понять, у нечестных дельцов существует достаточно методов для манипуляций с пробегом и обмана покупателей. Поэтому перед покупкой авто с рук стоит тщательно проверять все доступные источники информации о пробеге, чтобы избежать неприятных сюрпризов - или чтобы существенно сбить цену. Заметить махинацию перед покупкой также поможет комплексная проверка технического состояния авто.

При подготовке статьи были использованы материалыAutoria и "Autobild Украина".