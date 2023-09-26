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"Дайте лимонам час". Тренер Мудрика в "Челсі" шокував чудернацьким забобоном

Лондон, Вівторок 26 вересня 2023 12:28
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"Дайте лимонам час". Тренер Мудрика в "Челсі" шокував чудернацьким забобоном Фото: Для Михайла Мудрика та Маурісіо Почеттіно поки сезон складається невдало (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Керманич лондонського "Челсі" Маурісіо Почеттіно не робить трагедії з невдалого старту сезону, оскільки знайшов несподівану "секретну зброю" – звичайнісінькі лимони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Аргентинський фахівець в інтерв'ю пояснив, для чого тримає в робочому кабінеті лимони. На його переконання, цитрусовий плід "поглинає негативну енергію".

"У "Тоттенхемі" вони почали працювати через два роки. Дайте лимонам час. Ми в це віримо. Якщо хочете мати хорошу енергію, то треба реалізовувати все те, в що вірите. Я вірю в лимони, але в "Тоттенхемі" вони запрацювали за півтора-два роки. Їм треба багато часу, вони не магічні, але я досі вірю в них більше ніж коли-небудь", – зізнався Почеттіно.

Судячи з результатів "Челсі" під керівництвом аргентинця, лимони справді ще не почали працювати. У чемпіонаті Англії в сезоні 2023/24 "сині" поки здобули лише одну перемогу за шість турів. Ще два поєдинки лондонці звели внічию.

Раніше британська гілка Domino's Pizza посміялася з безгольової серії "Челсі". Мережа піцерій підрахувала, що доставила понад 800 тисяч піц за період, коли "сині" не забивають у чемпіонаті Англії. Востаннє лондонці провели гол ще до міжнародної паузи на початку вересня.

До слова, напередодні "Арсенал" розійшовся нічиєю з "Тоттенхемом" у дербі Північного Лондона.

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