ua en ru
Пн, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Челсі" в полоні невдач. Глобальна мережа піцерій познущалася з Мудрика та Ко

Лондон, Понеділок 25 вересня 2023 10:44
UA EN RU
"Челсі" в полоні невдач. Глобальна мережа піцерій познущалася з Мудрика та Ко Фото: "Сині" не знають смаку перемог восени (facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорців

Британська гілка всесвітньовідомої мережі Domino's Pizza тонко поглузувала з чергової невдачі лондонського "Челсі" в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Напередодні англійський гранд програв "Астон Віллі" в 6-му турі чемпіонату Англії. Єдиний м'яч у зустрічі провів форвард бірмінгемців Оллі Воткінс.

"Челсі" традиційно вивів текстову трансляцію поєдинку в соцмережах. На 73-й хвилині "сині" відрапортували про гол "Вілли". Натомість у коментарі лондонці нарвалися на тролінг профілю Domino's Pizza UK.

"Ми доставили орієнтовно 852 609 піц з того часу, як "Челсі" забивав гол", – написав креативний SMM-ник мережі піцерій.

Безгольова серія "синіх" розпочалася після міжнародної паузи. "Челсі" двічі мінімально програв ("Ноттінгем", "Астон Вілла") та звів унічию поєдинок проти "Борнмута" (0:0). Остання перемога лондонців датована 25 серпня, коли "Челсі" розгромив "Лутон" (3:0).

До слова, напередодні "Арсенал" розійшовся нічиєю з "Тоттенхемом" у дербі Північного Лондона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Челси Чемпіонат Англії пиццерия
NEWS
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою