"Челсі" в полоні невдач. Глобальна мережа піцерій познущалася з Мудрика та Ко

Напередодні англійський гранд програв "Астон Віллі" в 6-му турі чемпіонату Англії. Єдиний м'яч у зустрічі провів форвард бірмінгемців Оллі Воткінс.

"Челсі" традиційно вивів текстову трансляцію поєдинку в соцмережах. На 73-й хвилині "сині" відрапортували про гол "Вілли". Натомість у коментарі лондонці нарвалися на тролінг профілю Domino's Pizza UK.

"Ми доставили орієнтовно 852 609 піц з того часу, як "Челсі" забивав гол", – написав креативний SMM-ник мережі піцерій.

Безгольова серія "синіх" розпочалася після міжнародної паузи. "Челсі" двічі мінімально програв ("Ноттінгем", "Астон Вілла") та звів унічию поєдинок проти "Борнмута" (0:0). Остання перемога лондонців датована 25 серпня, коли "Челсі" розгромив "Лутон" (3:0).

We’ve delivered about 852,609 pizzas since Chelsea last scored a goal.