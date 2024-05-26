Не дайте хакерам шансу: прості правила кібербезпеки

Інтернет - це не лише безмежний світ інформації та можливостей, але й джерело численних загроз. Хакерські атаки та шахрайство стали однією з головних проблем сучасного онлайн-простору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу кіберполіції.
В Інтернеті чимало зловмисників, які шукають способи зламати ваші акаунти. Один із поширених методів - брутфорс. Це коли спеціальна програма перебирає всі можливі комбінації логінів та паролів, аж поки не знайде правильну.
Для організацій та установ DDos-атаки (Distributed Denial of Service) можуть стати справжньою катастрофою.
Цей тип хакерського нападу полягає в одночасному надсиланні величезної кількості запитів до цільового сервера, що призводить до його перевантаження та відмови в обслуговуванні.
Для протидії DDoS-атакам на власні ресурси дотримуйтеся наступних порад:
В наш час комп'ютери, смартфони, телевізори та навіть автомобілі можуть стати мішенню для хакерів. Зараження комп'ютерним вірусом може призвести до того, що ваш пристрій стане частиною ботнет-мережі зловмисників. Щоб запобігти цьому, своєчасно оновлюйте всі пристрої та програмне забезпечення, використовуйте антивірусні програми.
Раніше українцям нагадали, як подати заяву у кіберполіцію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.