Не дайте хакерам шанса: простые правила кибербезопасности

В Интернете немало злоумышленников, которые ищут способы взломать ваши аккаунты. Один из распространенных методов - брутфорс. Это когда специальная программа перебирает все возможные комбинации логинов и паролей, пока не найдет правильную.

Как защитить себя?

Используйте уникальные и сложные пароли. Не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Пароль должен быть длинным (минимум 12 символов) и содержать заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы.

Включите двухфакторную аутентификацию. Это дополнительный уровень защиты, который требует не только вашего пароля, но и другого фактора, например, кода из SMS или аутентификатора. Большинство соцсетей и мессенджеров поддерживают двухфакторную аутентификацию, поэтому не пренебрегайте ею.

Ограничьте количество попыток входа. Это поможет остановить брутфорс-атаки, ведь программа не сможет перебрать все возможные комбинации паролей.

Для организаций и учреждений DDos-атаки (Distributed Denial of Service) могут стать настоящей катастрофой.

Этот тип хакерского нападения заключается в одновременной отправке огромного количества запросов к целевому серверу, что приводит к его перегрузке и отказу в обслуживании.

Для противодействия DDoS-атакам на собственные ресурсы придерживайтесь следующих советов:

Используйте сервисы защиты от подобного типа атак, которые могут помочь уменьшить негативные последствия атаки.

Настройте geo-фильтры, которые не позволяют осуществлять вход с IP-адресов определенной страны или спам-фильтры, для защиты от атак с IP-адресов, относящихся к потенциально опасным локациям.

Увеличьте пропускную способность сетевого (серверного) оборудования. Таким образом вы получите больше времени до сбоя в работе ресурса для реагирования на атаку.

Отслеживайте сетевой трафик и обращайте внимание на аномалии при обмене данными. Это позволит выиграть время для блокировки фиктивных запросов.

Создайте план аварийного восстановления на случай успешной DDoS-атаки на вашу систему (позаботьтесь о резервных серверах, возможности использования облачных сервисов и альтернативных каналов связи и т.д.).

В наше время компьютеры, смартфоны, телевизоры и даже автомобили могут стать мишенью для хакеров. Заражение компьютерным вирусом может привести к тому, что ваше устройство станет частью ботнет-сети злоумышленников. Чтобы предотвратить это, своевременно обновляйте все устройства и программное обеспечение, используйте антивирусные программы.