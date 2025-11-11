"Дайнеріс ЛВ" оштрафували на 2,5 млн гривень за зрив поставок для ЗСУ: рішення суду

Господарський суд Львівської області зобов’язав компанію "Дайнеріс ЛВ" виплатити Міністерству оборони понад 2,5 млн грн штрафів і пені через зрив поставок товарів для Збройних сил України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Господарський суд Львівської області частково задовольнив позов державного підприємства Міністерства оборони "Агенція оборонних закупівель" до ТОВ "Дайнеріс ЛВ". Компанію зобов’язали сплатити 875 тис. грн пені, 1,68 млн грн штрафу та 30,6 тис. грн судового збору. Загальна сума стягнення становить близько 2,58 млн грн.

Рішення ухвалено 4 листопада 2025 року у справі № 914/2892/25. Позов стосувався зриву поставок товарів для потреб безпеки та оборони за контрактом від 20 червня 2025 року.

Деталі справи

За умовами договору, "Дайнеріс ЛВ" мав поставити 300 комплектів обладнання загальною вартістю 23,96 млн грн без ПДВ до 21 липня 2025 року. Ймовірно, йшлося про комплектуючі для безпілотників.

Проте постачання не відбулося, через що підприємству нарахували пеню за 44 дні прострочення та 7% штрафу від суми контракту.

Яке рішення ухвалив суд

У своєму відзиві компанія частково визнала позов, але просила зменшити санкції на 90%, пояснюючи затримку блокуванням поставок з Китаю. "Дайнеріс ЛВ" надала висновок Торгово-промислової палати України про істотну зміну обставин.

Втім, суддя зазначив, що затримки контрагентів не є форс-мажором, пославшись на норми Цивільного та Господарського кодексів. Істотна зміна обставин, за законом, може бути підставою лише для зміни або розірвання договору, але не звільняє від відповідальності. Також суд не знайшов підтвердження складного фінансового стану компанії.

Що відомо про компанію "Дайнеріс ЛВ"

ТОВ "Дайнеріс ЛВ" зареєстроване у Львові та було засноване 7 лютого 2023 року зі статутним капіталом 10 000 грн. Основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля.

Спершу компанія працювала у сфері будівництва під назвою "Дайнеріс Буд", однак у грудні 2023 року змінила назву та профіль діяльності на оптову торгівлю.

Директором з травня 2025 року значиться Михайло Стиранка (попередній - Олег Кушнір).

За даними YouControl, у 2024 році фірма задекларувала дохід у 91,7 млн грн, чистий прибуток - 121 400 грн, активи - 9,1 млн грн. У першому півріччі 2025 року дохід становив лише 2,22 млн грн, прибуток - 65,8 тис. грн, кількість працівників - троє.