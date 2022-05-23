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В Давосе заговорили о рисках продовольственного кризиса. ОП призывает усилить давление на Россию

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

На экономическом форуме в швейцарском Давосе заговорили о рисках продовольственной катастрофы из-за действий России. Украина призвала усилить давление на РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Тему глобальной катастрофы в сфере продовольствия подняла Германия. Одной из причин возникновения кризиса является блокада Россией украинских портов. Это делает невозможным экспорт зерна морем. Также большой проблемой является временная оккупация украинских территорий и активные боевые действия.

"Мир и Украина ищут пути решения этой ситуации. Механизмы давления на Россию должны быть усилены", - говорится в сообщении.

Напомним, Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе начался вчера, 22 мая. Впервые за 35 лет он пройдет без представителей России.

Также мы сообщали, что глава Давосского форума Берге Бренде призвал создать "План Маршалла" для Украины.

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