Глава Давосского форума призвал создать "План Маршалла" для Украины

Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде призвал к "Плану Маршалла" для восстановления Украины. Речь идет об инфраструктуре, электроэнергии, школах, дорогах и мостах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

"Даже без мирного соглашения, что сейчас маловероятно, мы должны начать работу над реконструкцией, по крайней мере на территориях, которые находятся под контролем Украины. Нам нужен план Маршалла для Украины", - сказал Бренде.

Президент Всемирного экономического форума призывает создать соответствующую программу для Украины и хочет привлечь лидеров бизнеса.

Бренде сказал, что хочет призвать к такому плану на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе, которая начинается в понедельник.

"Для этого мы также соберем генеральных директоров - под лозунгом "Генеральные директора для Украины". Важную роль в восстановлении страны должен играть частный сектор", - сказал чиновник.

По словам Бренде, российские компании и политики исключены из Давоса из-за войны против Украины.