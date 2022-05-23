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У Давосі заговорили про ризики продовольчої кризи. ОП закликає посилити тиск на Росію

Фото: очільник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На економічному форумі у швейцарському Давосі заговорили про ризики продовольчої катастрофи через дії Росії. Україна закликала посилити тиск на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

Тему глобальної катастрофи у сфері продовольства підняла Німеччина. Однією з причин виникнення кризи є блокада Росією українських портів. Це унеможливлює експорт зерна морем. Також великою проблемою є тимчасова окупація українських територій та активні бойові дії.

"Світ та Україна шукають шляхи вирішення цієї ситуації. Механізми тиску на Росію мають бути посилені", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі розпочався вчора, 22 травня. Вперше за 35 років він пройде без представників Росії.

Також ми повідомляли, що глава Давоського форуму Берге Бренде закликав створити "План Маршалла" для України.

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