У Давосі заговорили про ризики продовольчої кризи. ОП закликає посилити тиск на Росію

На економічному форумі у швейцарському Давосі заговорили про ризики продовольчої катастрофи через дії Росії. Україна закликала посилити тиск на РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
Тему глобальної катастрофи у сфері продовольства підняла Німеччина. Однією з причин виникнення кризи є блокада Росією українських портів. Це унеможливлює експорт зерна морем. Також великою проблемою є тимчасова окупація українських територій та активні бойові дії.
"Світ та Україна шукають шляхи вирішення цієї ситуації. Механізми тиску на Росію мають бути посилені", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі розпочався вчора, 22 травня. Вперше за 35 років він пройде без представників Росії.
Також ми повідомляли, що глава Давоського форуму Берге Бренде закликав створити "План Маршалла" для України.
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