Давление на "зеленую" энергетику делается для принудительной продажи электростанций, - инвестор

"Действия государства очень непоследовательны. Сначала у нас есть зеленый тариф, очень большие инвестиции в энергетику. Затем нарушение правил игры. Договорились на меморандум, однако даже после меморандума мы обсуждаем акцизы", - сказал Олейник.

Он напомнил, что представители многих бизнесов из других отраслей называют этот законопроект популистским и надеются, что он не будет поддержан в парламенте.

"Для зеленого, для возобновляемой энергетики, даже разговоры о том, что может быть введен какой-то акциз, - это уже очень и очень большой удар по инвестиционной привлекательности нашей страны и вообще в целом бизнеса", - сказал участник рынка.

По его словам, строительство объектов зеленой генерации все время сопровождается финансовым давлением со стороны государства, в том числе и планами по введению акцизного сбора, что делает невозможным возврат инвестиций для инвесторов.

"Мы сейчас видим процесс монополизации отрасли. Отрасль последовательно, шаг за шагом, убивают, для того, чтобы она не стоила ничего, чтобы вывести иностранные инвестиции из Украины, чтобы Украина была неинтересна внешнему инвестору, а внутренний олигархат мог распределить зеленую энергетику в том числе", - подчеркнул Олейник.



Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.