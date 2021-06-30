Тиск на "зелену" енергетику робиться для примусового продажу електростанцій, - інвестор

"Дії держави дуже непослідовні. Спочатку у нас є зелений тариф, дуже великі інвестиції в енергетику. Потім порушення правил гри. Домовились на меморандум, однак навіть після меморандуму ми обговорюємо акцизи", - сказав Олійник.

Він нагадав, що представники багатьох бізнесів з інших галузей називають цей законопроєкт популістським та сподіваються, що він не буде підтриманий в парламенті.

"Для зеленої, для відновлюваної енергетики, навіть розмови про те, що може бути введений якийсь акциз, - це вже дуже і дуже великий удар по інвестиційній привабливості нашої країни і взагалі в цілому бізнесу", - сказав учасник ринку.

За його словами, будівництво об’єктів зеленої генерації весь час супроводжується фінансовим тиском з боку держави, зокрема й планами щодо запровадження акцизного збору, що робить неможливим повернення інвестицій для інвесторів.

"Ми зараз бачимо процес монополізації галузі. Галузь послідовно, крок за кроком, вбивають, для того, щоб вона не коштувала нічого, щоб вивести іноземні інвестиції з України, щоб Україна була нецікава зовнішньому інвестору, а внутрішній олігархат міг розподілити зелену енергетику в тому числі", - підкреслив Олійник.



Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.