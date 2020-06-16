Министр экономики пожаловался на низкую инфляцию

Фото: Игорь Петрашко (kmu.gov.ua)

Правительство думает над путями, для запуска экономики

Министр экономики Игорь Петрашко назвал катастрофической ситуацию с инфляцией в Украине. Темпы замедлились до 1,6%, тогда как согласно макропрогнозам, заложенным в бюджет, инфляция должна находиться на уровне 11%.

Об этом заявил Петрашко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что правительство сейчас думает над путями, которыми можно стимулировать экономику страны.

"Сборный макропрогноз, который стал основой для бюджета предусматривает инфляцию на уровне 11%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцию. Инфляция в 1,6%. Все страны ЕС и США также борются с этим фактом, потому что это означает падение конкурентоспособности, депрессия по заработным платам для работников, и поскольку Украина не находится в евро и зоне американской - это также депрессия относительно торговых балансов. Мы сейчас думаем над путями, которыми можно стимулировать экономику", - заявил Петрашко.

Ранее РБК-Украина писало, что инфляция в Украине в мае 2020 года резко замедлилась.

Также сообщалось, что с 12 июня Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с до 6,0% годовых для поддержки экономики.

Кроме этого в НБУ прогнозировали ускорении инфляции в 2020 году умеренными темпами.

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Автор: Игорь Литвиненко