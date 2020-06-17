Тиск на ціни посилиться восени: аналітик назвав умови

Фото: інфляція посилиться восени (РБК-Україна)

Інфляція вийде на цільові показники тільки до кінця року

Інфляційний тиск має посилитися восени через ослаблення обмінного курсу, зростання світових цін на енергоносії та поступового відновлення внутрішнього попиту, переважно на продукти харчування. До цільового діапазону НБУ інфляція повернеться лише в кінці 2020 року.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів керівник підрозділу макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук.

За його оцінками, найближчими місяцями, закладаючи відносно стабільну курсову динаміку і все ще слабкий попит на тлі поступового ослаблення карантинних заходів, інфляція буде залишатися низькою.

Ніколайчук зазначив, що в травні загальна інфляція в річному вимірі знизилася до мінімального рівня з 2013 року - 1,7% рік до року. І надалі вона буде залишатися низькою, вважає він.

"Ми очікуємо, що споживча інфляція повернеться до цільового діапазону НБУ лише наприкінці 2020 року, закінчивши рік на позначці 4,2%", - зазначив економіст.

Нагадаємо, раніше міністр економіки України Ігор Петрашко назвав катастрофічною ситуацію з інфляцією, оскільки її темпи сповільнилися до 1,6%, що набагато нижче тих, які закладені в макропрогноз.

Однак макропрогноз точно не буде переглядатися найближчим часом.

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Автор: РБК-Україна