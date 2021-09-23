Давление против Кличко является элементом войны против местного самоуправления, - эксперт

"Сейчас очень много серьезных голосований, которые ждут: по бюджету, по реформе СБУ, этого антиконституционного закона о столице. Это очень серьезно, когда мы говорим, что власть зачищает любую альтернативу в судах, в правоохранительных органах, надо упомянуть местное самоуправление. Сегодня война против Кличко - это против местного самоуправления, которое благодаря децентрализации является альтернативой. Этот закон о столице антиконституционный. И многие в "Слуге народа" понимают, что сегодня ты проголосуешь за антиконституционный закон, а завтра ... Ну ты же не вечно будешь депутатом. И чтобы сделать им такую ​​прокачку: "Пацаны, все нормально, голосуйте, мы вас прикроем", их и собирают", - считает Черненко.

Он отметил, что команда Зеленского хочет урезать права местного самоуправления, ведь городские головы имеют гораздо более высокий уровень доверия по всей стране.

"Местное самоуправление и доверие к нему сегодня выше. Поэтому закон о столице - это закон против местного самоуправления. Сегодня против Кличко, завтра против мэра того, третьего. А есть серьезные по доверию персоналии, которые имеют серьезные полномочия. Потому что, то, что сегодня местная власть делает по инфраструктуре, об этом президент выходит и говорит: это наше большое строительство. Хотя там местный бюджет", - отметил политик.