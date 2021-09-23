Тиск проти Кличка є елементом війни проти місцевого самоврядування, - експерт
Центральна влада прагне контролювати не лише Віталія Кличка, а й усе місцеве самоврядування, тому просуває антиконституційний закон про столицю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Верховної ради VIII скликання Олексія Черненка.
"Зараз є дуже багато серйозних голосувань, які чекають: по бюджету, по реформі СБУ, цього антиконституційного закону про столицю. Це дуже серйозно, коли ми говоримо, що влада зачищає будь-яку альтернативу в судах, в правоохоронних органах, треба згадати місцеве самоврядування. Сьогодні війна про Кличка - це проти місцевого самоврядування, яке завдяки децентралізації є альтернативою. Цей закон про столицю антиконституційний. І багато хто в "Слузі народу" розуміє, що сьогодні ти проголосуєш за антиконституційний закон, а завтра… Ну ти ж не вічно будеш депутатом. І щоб зробити їм таку прокачку: "Пацани, все нормально, голосуйте, ми вас прикриємо", їх і збирають", - вважає Черненко.
Він зазначив, що команда Зеленського хоче урізати права місцевого самоврядування, адже міські голови мають набагато вищий рівень довіри по всій країні.
"Місцеве самоврядування і довіра до нього сьогодні є вищим. Тому закон про столицю - це закон проти місцевого самоврядування. Сьогодні проти Кличка, завтра проти мера того, третього. А є серйозні по довірі персоналії, які мають серйозні повноваження. Тому що те, що сьогодні місцева влада робить по інфраструктурі, про це президент виходить і каже: це наше велике будівництво. Хоча там місцевий бюджет", - наголосив політик.
Як повідомлялось, законопроект "Про місто Київ - столицю України" в чинній редакції скорочує повноваження мера столиці і є тиском на Віталія Кличка.