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Законопроект о столице сокращает полномочия мэра и является давлением на Кличко, - нардеп

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 12:45
Законопроект о столице сокращает полномочия мэра и является давлением на Кличко, - нардеп Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Законопроект "Про город Киев - столицу Украины" в действующей редакции сокращает полномочия мэра столицы и является давлением на Виталия Кличко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Игоря Гузя во время рассмотрения проекта законопроекта.

"Я не в команде Кличко, я представляю другую политическую силу. Но мне лично, как человеку демократических взглядов, который стоял на Майдане, категорически не нравится, что действующая власть создает террор Киевскому городскому совету. Каждую неделю десятки обысков", - заявил Гузь.

В то же время нардеп публично обратился к "Слуге народа" и призвал прекратить незаконные действия.

"Сегодня очень многие люди смотрят на эту ситуацию. Если вы хотите поставить в стойло мэра столицы, поверьте, масса людей, органов местного самоуправления смотрят на эту ситуацию. И рано или поздно эта пружина вылетит против вас", - подытожил он.

Как сообщалось, ранее лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях КГГА подавлением местного самоуправления и давлением на него лично и на столичную власть.

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