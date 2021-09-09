Законопроект о столице сокращает полномочия мэра и является давлением на Кличко, - нардеп

Законопроект "Про город Киев - столицу Украины" в действующей редакции сокращает полномочия мэра столицы и является давлением на Виталия Кличко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Игоря Гузя во время рассмотрения проекта законопроекта.

"Я не в команде Кличко, я представляю другую политическую силу. Но мне лично, как человеку демократических взглядов, который стоял на Майдане, категорически не нравится, что действующая власть создает террор Киевскому городскому совету. Каждую неделю десятки обысков", - заявил Гузь.

В то же время нардеп публично обратился к "Слуге народа" и призвал прекратить незаконные действия.

"Сегодня очень многие люди смотрят на эту ситуацию. Если вы хотите поставить в стойло мэра столицы, поверьте, масса людей, органов местного самоуправления смотрят на эту ситуацию. И рано или поздно эта пружина вылетит против вас", - подытожил он.