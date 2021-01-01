Тиск на платників податків обіцяють знизити: закон набрав чинності

Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сьогодні набрав чинності закон про внесення змін до Податкового кодексу, який спрямований на зменшення тиску контролюючих органів на платників податків. Він вносить зміни до скандального податкового закону №466 (законопроект №1210).

Вчора документ опублікували у виданні "Голос України".

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення. Однак ряд його норм будуть введені в дію лише з 1 січня 2022 року.

Закон уточнює обставини, при яких контрольовані операції не мають ділової мети, а доводити такі обставини відтепер повинен контролюючий орган.

Деякі положення трансфертного ціноутворення, підстави припинення адміністративного арешту, положення про коригування фінансового результату до оподаткування за операціями, які не мають ділової мети, - все це уточнюється у документі.

Змінилися також особливості справляння акцизного податку; особливості оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії протягом перехідного періоду і положення про застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Правила оподаткування контрольованих іноземних компаній також зазнали змін. Платники податків отримали достатньо часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування з урахуванням карантину через коронавірус.

У законі передбачили й поступове зростання акцизу на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН).

Раніше в Офісі президента запевняли, що цей документ зменшить навантаження на бізнес зі сплати податків і створить механізми для залучення нових інвестицій, виведення економіки з тіні.

Як писало РБК-Україна, раніше документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у другому читанні відповідний законопроект Верховна рада схвалила 17 грудня.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада ВР прийняла за основу цей законопроект.