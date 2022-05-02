UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Давление будет усиливаться". Ермак об отказе Финляндии строить АЭС вместе с Россией

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал расторжение контракта на строительство "Росатомом" АЭС в Финляндии "колокольчиком для ядерной энергетики РФ". Санкции против России будут усиливаться и в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

"Ранее в ЕС уже начались дискуссии о запрете импорта ядерного топлива из РФ, санкций против ядерной энергетики России и запрете проектов с участием дочерней компании "Росатома", - отметил руководитель ОП.

Ермак также напомнил, что в санкционном Плане группы Макфола-Ермака предусмотрены санкции против "Росатома".

"Давление на Россию будет усиливаться", - подчеркнул он.

Как сообщалось, финская компания Fennovoima объявила о расторжении контракта с "Росатомом" на строительство атомной электростанции "Ханхикиви-1". Решение связано, в том числе с войной России против Украины.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СанкцииСанкции против РоссииВойна в Украине