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"Тиск буде посилюватися". Єрмак про відмову Фінляндії будувати АЕС разом з Росією

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав розірвання контракту на будівництво "Росатомом" АЕС в Фінляндії "дзвіночком для ядерної енергетики РФ". Санкції проти Росії будуть посилюватись і надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.

"Раніше у ЄС вже почалися дискусії про заборону імпорту ядерного палива з рф, санкцій проти ядерної енергетики Росії та заборону проектів за участі дочірньої компанії "Росатому", - зазначив керівник ОП.

Єрмак також нагадав, що в санкційному Плані групи Макфола-Єрмака передбачені санкції проти "Росатому".

"Тиск на Росію буде посилюватися", - підкреслив він.

Як повідомлялось, фінська компанія Fennovoima оголосила про розірвання контракту з "Росатомом" на будівництво атомної електростанції "Ханхіківі-1". Рішення пов'язане в тому числі з війною Росії проти України.

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