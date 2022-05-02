"Тиск буде посилюватися". Єрмак про відмову Фінляндії будувати АЕС разом з Росією

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав розірвання контракту на будівництво "Росатомом" АЕС в Фінляндії "дзвіночком для ядерної енергетики РФ". Санкції проти Росії будуть посилюватись і надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram .

"Раніше у ЄС вже почалися дискусії про заборону імпорту ядерного палива з рф, санкцій проти ядерної енергетики Росії та заборону проектів за участі дочірньої компанії "Росатому", - зазначив керівник ОП.

Єрмак також нагадав, що в санкційному Плані групи Макфола-Єрмака передбачені санкції проти "Росатому".

"Тиск на Росію буде посилюватися", - підкреслив він.