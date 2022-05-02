"Тиск буде посилюватися". Єрмак про відмову Фінляндії будувати АЕС разом з Росією

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав розірвання контракту на будівництво "Росатомом" АЕС в Фінляндії "дзвіночком для ядерної енергетики РФ". Санкції проти Росії будуть посилюватись і надалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.
"Раніше у ЄС вже почалися дискусії про заборону імпорту ядерного палива з рф, санкцій проти ядерної енергетики Росії та заборону проектів за участі дочірньої компанії "Росатому", - зазначив керівник ОП.
Єрмак також нагадав, що в санкційному Плані групи Макфола-Єрмака передбачені санкції проти "Росатому".
"Тиск на Росію буде посилюватися", - підкреслив він.
Як повідомлялось, фінська компанія Fennovoima оголосила про розірвання контракту з "Росатомом" на будівництво атомної електростанції "Ханхіківі-1". Рішення пов'язане в тому числі з війною Росії проти України.
Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.