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Давка на фестивале Лаг ба-Омер: МИД Украины выразил соболезнования Израилю

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью людей на религиозном собрании в Израиле. Во время религиозного праздника обрушилась часть трибун и погибли 44 человека.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, "Украина рядом с Израилем в это мрачное время".

"Ужасные новости с горы Мерон, Израиль. Глубоко опечален гибелью людей по причине трагической давки на религиозном собрании. Я всем сердцем переживаю за семьи погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Кулеба.

Давка произошла, когда десятки тысяч евреев собрались у Галилейской гробницы мудреца 2-го века раввина Шимона Бар Йохая.

Для эвакуации людей привлекали вертолеты, которые переправляли раненых в больницы на севере Израиля. Израильские военные заявили, что спасать людей взялись поисково-спасательные войска и медицинские бригады.

Напомним, по меньшей мере 14 детей погибли во время давки в начальной школе на западе Кении.

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